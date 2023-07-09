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Минобороны: российские военные поразили бронетранспортёр ВСУ на Южно-Донецком направлении

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В Министерстве обороны России заявили, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 поразил бронетранспортёр Вооружённых сил Украины в движении на Южно-Донецком направлении.
Минобороны: российские военные поразили бронетранспортёр ВСУ на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием», — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что украинский бронеобъект с экипажем полностью уничтожен.

Ранее стало известно, что российские бомбардировщики в ходе специальной военной операции уничтожили на Южно-Донецком направлении склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко.

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