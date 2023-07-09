Минобороны: российские военные поразили бронетранспортёр ВСУ на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием», — уточняется в сообщении.
Также отмечается, что украинский бронеобъект с экипажем полностью уничтожен.
Ранее стало известно, что российские бомбардировщики в ходе специальной военной операции уничтожили на Южно-Донецком направлении склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко.