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На Южно-Донецком направлении ударом авиации уничтожен склад боеприпасов ВСУ

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Российские бомбардировщики в ходе специальной военной операции уничтожили на Южно-Донецком направлении склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Ударами бомбардировочной авиации уничтожен склад боеприпасов в районе Шевченко», — говорится в сообщении.

Чехов отметил, что в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого российскими военными были уничтожены миномётный расчёт, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией.

Кроме того, группировкой войск были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» в районе Великой Новоселки и гаубица «Мста-Б» в районе Нового Комара.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада HIMARS ВСУ.

Также ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ в городе Запорожье.

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