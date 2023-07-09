На Южно-Донецком направлении ударом авиации уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Ударами бомбардировочной авиации уничтожен склад боеприпасов в районе Шевченко», — говорится в сообщении.
Чехов отметил, что в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого российскими военными были уничтожены миномётный расчёт, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией.
Кроме того, группировкой войск были поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» в районе Великой Новоселки и гаубица «Мста-Б» в районе Нового Комара.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада HIMARS ВСУ.
Также ВС России поразили базу горючего для военной техники ВСУ в городе Запорожье.