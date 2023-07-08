В Донецкой Народной Республике: в Минобороны сообщили об уничтожении склада HIMARS ВСУ

Российские военные уничтожили склад хранения реактивных снарядов HIMARS украинских войск. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, в Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ. Также средства ПВО сбили украинский Су-27 и уничтожили две артиллерийские самоходные установки M109 Paladin американского производства.

Российские военные уничтожили склад хранения боеприпасов HIMARS американского производства и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также российские военные уничтожили 17 БПЛА.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении МО.

Сообщается, что на Донецком направлении уничтожено три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американские самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» уничтожила ДРГ в районе населённого пункта Урожайное, а также отразила атаку противника ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

Группировка войск «Центр» отразила атаку противника в районе Торского в ДНР, а также пресекла деятельность украинской ДРГ. Уничтожены три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30. Также на Краснолиманском направлении поражено три склада боеприпасов.

На Запорожском направлении отражены две разведки боем и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля и пикап. Кроме того, были поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также американская артиллерийская система M777 и французская гаубица Cezar.

Кроме того, в городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.

В свою очередь, группировка войск «Запад» ударами оперативно-тактической и армейской авиации поразила живую силу и технику ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два автомобиля.

На Херсонском направлении российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также танк и четыре автомобиля.

Всего за сутки потери ВСУ составили более 800 военных.

Проверка боевой подготовки

Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей на полигонах Южного военного округа.

Сергей Шойгу проводит проверку боевой подготовки

«С военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что министр проверил подготовку и проведение занятий по вождению, а также выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 «Прорыв».

«Военнослужащие отметили высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации», — заявили в МО.

Кроме того, глава военного ведомства проверил отработку навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, включая городской бой.

Как отметили в Минобороны, все занятия проводятся в современной экипировке и на новой технике.