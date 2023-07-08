В Донецкой Народной Республике: в Минобороны сообщили об уничтожении склада HIMARS ВСУ
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
Российские военные уничтожили склад хранения боеприпасов HIMARS американского производства и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также российские военные уничтожили 17 БПЛА.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении МО.
Сообщается, что на Донецком направлении уничтожено три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американские самоходные артиллерийские установки М109 Paladin, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» уничтожила ДРГ в районе населённого пункта Урожайное, а также отразила атаку противника ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
Группировка войск «Центр» отразила атаку противника в районе Торского в ДНР, а также пресекла деятельность украинской ДРГ. Уничтожены три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30. Также на Краснолиманском направлении поражено три склада боеприпасов.
На Запорожском направлении отражены две разведки боем и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля и пикап. Кроме того, были поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также американская артиллерийская система M777 и французская гаубица Cezar.
Кроме того, в городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.
В свою очередь, группировка войск «Запад» ударами оперативно-тактической и армейской авиации поразила живую силу и технику ВСУ в ряде населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два автомобиля.
На Херсонском направлении российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также танк и четыре автомобиля.
Всего за сутки потери ВСУ составили более 800 военных.
Проверка боевой подготовки
Ранее министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей на полигонах Южного военного округа.
- Сергей Шойгу проводит проверку боевой подготовки
«С военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток», — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что министр проверил подготовку и проведение занятий по вождению, а также выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 «Прорыв».
«Военнослужащие отметили высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации», — заявили в МО.
Кроме того, глава военного ведомства проверил отработку навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, включая городской бой.
Как отметили в Минобороны, все занятия проводятся в современной экипировке и на новой технике.