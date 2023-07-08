Украинский пограничник убил мужа и жену в Мариуполе, их сын с ДЦП умер от голода
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в марте 2022 года украинский пограничник Сергей Ростовский вместе с боевиками полка «Азов»* застрелил на дороге безоружных женщину и мужчину.
Позже, как сообщает агентство, информация о гибели женщины дошла до её матери. Она и обнаружила в закрытой квартире труп внука.
«Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов», — сказала бабушка погибшего ребёнка.
Ранее в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела в отношении 22 боевиков «Азова»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.