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Военная хроника рассказала об особенностях удара по позициям ВСУ на коксохимическом заводе

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Военная хроника объяснила, в чём состоит особенность удара российской армии по позициям Вооружённых сил Украины на Авдеевском коксохимическом заводе.
Военная хроника рассказала об особенностях удара по позициям ВСУ на коксохимическом заводе
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

В публикации говорится, что удар по позициям украинской армии на этом заводе имеет несколько целей.

«Первая — заставить подразделения ВСУ на территории коксохима активно пользоваться радиосвязью. Голосовые сообщения с запросом об эвакуации в таких ситуациях могут многое сказать о характере прилёта и положении подразделений в целом», — говорится в материале.

Вторая задача таких ударов состоит в том, чтобы заставить ВСУ поменять расположение войск и начать суетиться и впоследствии допускать ошибки. Как пишет Военная хроника, после первого прилёта в мае ВСУ были вынуждены перераспределить огромную часть боекомплекта и оборудования.

«Также, судя по косвенным сведениям, в целях безопасности был перемещён и заглублённый пункт управления, на который стекается информация от всех подразделений в этом районе», — говорится в разборе.

Военная хроника подчёркивает, что на заглублённых объектах на этом заводе расположена большая часть офицерского состава украинской армии.

«Только за первые дни июля высокоточным оружием были уничтожены 12 офицеров высшего и среднего звена, в званиях вплоть до подполковника. Авдеевский коксохим в этом отношении ценен тем, что местоположение большинства офицеров ВСУ уже известно», — заключает Военная хроника.

Ранее военный корреспондент RT Александр Пискунов сообщил об ударе российских войск по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе.

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