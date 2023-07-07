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Военкор RT сообщил об ударе ВС России по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

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Военный корреспондент RT Александр Пискунов сообщил об ударе российских войск по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе.
Военкор RT сообщил об ударе ВС России по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе
  • РИА Новости

«Сейчас очень сильный пожар на территории завода», — отметил он.

Ранее военкор RT Влад Андрица побывал на позициях 103-го полка ВС РФ в Марьинке и пообщался с военнослужащими, которые работают с ПТУР — противотанковыми управляемыми ракетами.

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