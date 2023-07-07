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В Киеве проведут однодневную подготовку населения к «национальному сопротивлению»

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В Киеве проведут однодневную подготовку населения к «национальному сопротивлению». Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
В Киеве проведут однодневную подготовку населения к «национальному сопротивлению»
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Colon/Anadolu Agency

«В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению», — говорится в сообщении.

Обучение будут проводить работники местного департамента муниципальной безопасности и волонтёры.

В рамках шестичасовых учений жителям планируют объяснить основы минно-взрывной безопасности, защиты от оружия массового поражения и провести стрелковую подготовку.

Дата и место проведения учений не называется, о нём «каждому участнику объявят лично».

В июне «СТРАНА.ua» писала, что в Киеве объявили всеобщую мобилизацию.

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