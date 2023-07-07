В Киеве проведут однодневную подготовку населения к «национальному сопротивлению»
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«В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению», — говорится в сообщении.
Обучение будут проводить работники местного департамента муниципальной безопасности и волонтёры.
В рамках шестичасовых учений жителям планируют объяснить основы минно-взрывной безопасности, защиты от оружия массового поражения и провести стрелковую подготовку.
Дата и место проведения учений не называется, о нём «каждому участнику объявят лично».
В июне «СТРАНА.ua» писала, что в Киеве объявили всеобщую мобилизацию.