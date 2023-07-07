Украинские войска за сутки выпустили 336 снарядов по ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 57 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 336 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Озеряновке, Ясиноватой, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека, получили ранения восемь гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении 36 жилых домостроений и семи объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ясиноватой получили ранения два мирных жителя.

Также мирный житель Горловки получил ранения при обстреле ВСУ.