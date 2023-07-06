Два человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.
Отмечается, что пострадавшими оказались мужчина 1990 года рождения и женщина 1995 года рождения.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой.
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