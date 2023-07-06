МИД: Тбилиси не намерен вести с послом Грузии на Украине консультации по поводу Саакашвили

Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси не планирует проводить консультации с послом республики на Украине Георгием Закарашвили по поводу ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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