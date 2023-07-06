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МИД: Тбилиси не намерен вести с послом Грузии на Украине консультации по поводу Саакашвили

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Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси не планирует проводить консультации с послом республики на Украине Георгием Закарашвили по поводу ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
МИД: Тбилиси не намерен вести с послом Грузии на Украине консультации по поводу Саакашвили
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«Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом», — цитирует его ТАСС.

Дарчиашвили добавил, что грузинский посол уже покинул Украину, он направляется в Грузию.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе исключил любые консультации с Украиной об освобождении Саакашвили.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.

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