Лукашенко не исключил начала гражданской войны в Евросоюзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусскими и иностранными СМИ заявил, что не исключает начала гражданской войны в странах Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что не хотел бы начала гражданской войны в ЕС, потому что Белоруссия находится в центре Европы.

«Поэтому не дай бог за забором где-то что-то вспыхнет. Ну вот как в Украине. И что, нам хорошо от этого? Нам очень плохо», — прокомментировал президент.

Также Лукашенко обвинил власти Франции в неумении урегулировать ситуацию с беспорядками.

«Во Франции уже давно можно было бы всё это погасить, если бы не упёртость какая-то властей», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что европейские политики сами создают проблемы, которые могут стать причиной будущей гражданской войны. Глава Белоруссии считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми».

«Не надо на ровном месте создавать проблемы, которые могут явиться причиной будущей гражданской войны», — заключил он.

Ранее глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.

Также сообщалось, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.