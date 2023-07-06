Гладков заявил о ранении мужчины при обстреле села Белгородской области боевиками ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении мужчины при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа украинскими боевиками.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший — у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости», — написал он в Telegram.

Губернатор уточнил, что пострадавший был госпитализирован. Мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков заявил, что батальоны территориальной обороны в регионе, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.