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Гладков заявил о ранении мужчины при обстреле села Белгородской области боевиками ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении мужчины при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа украинскими боевиками.
Гладков заявил о ранении мужчины при обстреле села Белгородской области боевиками ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Есть один пострадавший — у мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости», — написал он в Telegram.

Губернатор уточнил, что пострадавший был госпитализирован. Мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков заявил, что батальоны территориальной обороны в регионе, расположенные вдоль границы с Украиной, получат оружие.

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