Лукашенко: мирные переговоры по Украине могут начаться к осени
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Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что белорусский лидер считает «маловероятным» начало переговоров в сентябре, однако осенью ситуация может измениться.
«Очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнём говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — уточнил Лукашенко.
Глава Белоруссии обратил внимание, что ситуация быстро меняется, поэтому необходимо не упустить момент.
«Развитие ситуации мгновенное порой, и этим нужно воспользоваться», — сказал он.
Также он добавил, что не считает, что встреча сторон состоится в Минске или Москве.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий.