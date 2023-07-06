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Лукашенко: мирные переговоры по Украине могут начаться к осени

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ предположил, что уже к осени этого года может начаться процесс мирных переговоров по Украине.
Лукашенко: мирные переговоры по Украине могут начаться к осени
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что белорусский лидер считает «маловероятным» начало переговоров в сентябре, однако осенью ситуация может измениться.

«Очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнём говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — уточнил Лукашенко.

Глава Белоруссии обратил внимание, что ситуация быстро меняется, поэтому необходимо не упустить момент.

«Развитие ситуации мгновенное порой, и этим нужно воспользоваться», — сказал он.

Также он добавил, что не считает, что встреча сторон состоится в Минске или Москве.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий.

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