Военная хроника: удар по Львову пришёлся на учебный корпус Академии Сухопутных войск Украины

Ночной ракетный удар по Львову, по предварительным данным, пришёлся на здание 9-го учебного корпуса Академии Сухопутных войск Украины. Об этом сообщила Военная хроника.

Эксперты предположили, что удар нанесли с помощью ракеты «Калибр».

По некоторым данным, объект использовался для размещения иностранных специалистов по боевой подготовке, минно-взрывному делу и диверсионным мероприятиям.

Уточняется, что находившиеся там бойцы должны были отправиться поближе к линии фронта для проверки и подготовки штурмовых и механизированных подразделений ВСУ.

Ранее Военная хроника сообщила о мощном авиаударе по Вооружённым силам Украины в Херсоне.