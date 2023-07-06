Военная хроника: удар по Львову пришёлся на учебный корпус Академии Сухопутных войск Украины
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Эксперты предположили, что удар нанесли с помощью ракеты «Калибр».
По некоторым данным, объект использовался для размещения иностранных специалистов по боевой подготовке, минно-взрывному делу и диверсионным мероприятиям.
Уточняется, что находившиеся там бойцы должны были отправиться поближе к линии фронта для проверки и подготовки штурмовых и механизированных подразделений ВСУ.
Ранее Военная хроника сообщила о мощном авиаударе по Вооружённым силам Украины в Херсоне.