Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьёв LIVE» сообщил о продвижении российских сил на Угледарском направлении на 300 м.
- РИА Новости
«Продвинулись ребята по лесопосадкам на 300 м. Это сейчас на одном из самых сложных направлений — это Угледарское», — цитирует его ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ в районе Угледара.
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