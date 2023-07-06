Узнать больше

Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении

Короткая ссылка
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьёв LIVE» сообщил о продвижении российских сил на Угледарском направлении на 300 м.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении
  • РИА Новости

«Продвинулись ребята по лесопосадкам на 300 м. Это сейчас на одном из самых сложных направлений — это Угледарское», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ в районе Угледара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить