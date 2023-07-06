Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Угледарском направлении

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьёв LIVE» сообщил о продвижении российских сил на Угледарском направлении на 300 м.

РИА Новости

«Продвинулись ребята по лесопосадкам на 300 м. Это сейчас на одном из самых сложных направлений — это Угледарское», — цитирует его ТАСС. Ранее Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ в районе Угледара.