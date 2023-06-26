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Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ в районе Угледара

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ВСУ проводят перегруппировку на Угледарском направлении после потерь в живой силе и технике.
Пушилин сообщил о перегруппировке ВСУ в районе Угледара
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«На Угледарском направлении очевидно, что противник начал некую перегруппировку после тех потерь серьёзных как в живой силе, так и в технике, которые он понёс в рамках пресловутого контрнаступления», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что интенсивность боестолкновений на этом направлении существенно снизилась, но обстрелы продолжаются.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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