Мэр Волновахи: ракета ВСУ повредила три этажа в здании администрации города

Украинская ракета, попавшая в администрацию Волновахи, пробила три этажа здания. От второго удара повалились деревья.

Об этом сообщил РИА Новости мэр города Константин Зинченко.

«Три этажа повредило. Третий, четвёртый и до второго дошла (ракета)», — сказал он.

Трёх сотрудников администрации спасатели извлекли из-под обломков, медпомощь им не понадобилась.

Замглавы города Сергей Филиндаш отметил, что жертв удалось избежать, потому что большинство сотрудников находились в момент обстрела на улице.

«Не было ничего (звука прилёта), был удар сразу. И как какое-то сюрреалистическое действие. Куча пыли, ничего не видно, всё покрыл мрак, закрыто было пылью всё. Куски и ошмётки везде летели. А потом сразу последовал второй удар. Как люди не пострадали! Это чудо», — рассказал он.

Зинченко ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по администрации Волновахи: один в левое крыло здания, другой около здания.

Здание получило сильные повреждения.