Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68

Число пострадавших при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 68 человек.

РИА Новости

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК. «Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших числятся трое детей. Ранее стало известно о 41 пострадавшем. Серьёзные повреждения получило здание Макеевской городской больницы №2. В восьми медорганизациях города и в общежитии местного медколледжа взрывной волной повредило окна, двери, фасады. Подробнее — в материале RT.