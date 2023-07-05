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Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68

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Число пострадавших при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до 68 человек.
Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68
  • РИА Новости

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших числятся трое детей.

Ранее стало известно о 41 пострадавшем.

Серьёзные повреждения получило здание Макеевской городской больницы №2. В восьми медорганизациях города и в общежитии местного медколледжа взрывной волной повредило окна, двери, фасады.

Подробнее — в материале RT.

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