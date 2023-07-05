Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до 68
- РИА Новости
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди пострадавших числятся трое детей.
Ранее стало известно о 41 пострадавшем.
Серьёзные повреждения получило здание Макеевской городской больницы №2. В восьми медорганизациях города и в общежитии местного медколледжа взрывной волной повредило окна, двери, фасады.
Подробнее — в материале RT.