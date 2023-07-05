Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке

Госслужба статистики Украины сообщила о кибератаке на свои ресурсы, прекращено предоставление Генштабу украинских войск данных.

«Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с её последствиями», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что, помимо Генштаба ВСУ, статистические данные не предоставляют органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям.

Ранее стало известно, что хакеры из группировок RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.