Узнать больше

Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке

Короткая ссылка
Госслужба статистики Украины сообщила о кибератаке на свои ресурсы, прекращено предоставление Генштабу украинских войск данных.
Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с её последствиями», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что, помимо Генштаба ВСУ, статистические данные не предоставляют органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям.

Ранее стало известно, что хакеры из группировок RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить