Госслужба статистики Украины подверглась кибератаке
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«Государственная служба статистики Украины подверглась кибератаке. На данный момент наши сотрудники вместе со специалистами CERT-UA пытаются справиться с её последствиями», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что, помимо Генштаба ВСУ, статистические данные не предоставляют органам власти Украины, СМИ, научным сообществам и другим заинтересованным организациям.
Ранее стало известно, что хакеры из группировок RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.