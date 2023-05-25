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Хакеры RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников

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Хакеры из группировок RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.
Хакеры RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как пишет РИА Новости, соответствующие списки опубликованы на портале «НемеZида».

В этих списках указаны в том числе данные военного инструктора «Грузинского легиона» Кахи Басилии, командира артгруппы Махаила Камхадзе и основателя подразделения оператора беспилотников «Птицы Мадьяра» Роберта Бровди. 

Также хакеры опубликовали данные 175 белорусских националистов, которые участвуют в конфликте в составе формирований «Полк Калиновского», «Птахи Мадяра» и «Легион Нормандия». 

Ранее хакерская группа RaHDit заявила, что раскрыла связанную с Центром информационно-психологических операций ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram.

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