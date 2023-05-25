Хакеры RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников

Хакеры из группировок RaHDit и Zаря получили данные «Грузинского легиона» и белорусских наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

Как пишет РИА Новости, соответствующие списки опубликованы на портале «НемеZида».

В этих списках указаны в том числе данные военного инструктора «Грузинского легиона» Кахи Басилии, командира артгруппы Махаила Камхадзе и основателя подразделения оператора беспилотников «Птицы Мадьяра» Роберта Бровди.

Также хакеры опубликовали данные 175 белорусских националистов, которые участвуют в конфликте в составе формирований «Полк Калиновского», «Птахи Мадяра» и «Легион Нормандия».

Ранее хакерская группа RaHDit заявила, что раскрыла связанную с Центром информационно-психологических операций ВСУ сетку каналов в российском сегменте Telegram.