Посол Грузии в Киеве Закарашвили заявил, что вернётся в Тбилиси в ближайшее время
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«Посол вернётся в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение», — цитирует министра ТАСС.
Он подчеркнул, что в отношении экс-президента «всё очевидно».
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее исключил любые консультации с Украиной об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.
Грузия всегда поддерживала украинский народ, добавил он.