Посол Грузии в Киеве Закарашвили заявил, что вернётся в Тбилиси в ближайшее время

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили в ближайшее время вернётся в Тбилиси на фоне рекомендаций властей Киева покинуть страну для консультаций из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

«Посол вернётся в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение», — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что в отношении экс-президента «всё очевидно».

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее исключил любые консультации с Украиной об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президент страны лечится в наилучшей клинике в Тбилиси.

Грузия всегда поддерживала украинский народ, добавил он.