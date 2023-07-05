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Военная хроника: российские войска отбивают атаки ВСУ в Клещеевке в ДНР

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Военная хроника опровергла информацию об оставлении российскими войсками посёлка Клещеевка в районе Артёмовска в ДНР.
Военная хроника: российские войска отбивают атаки ВСУ в Клещеевке в ДНР
  • РИА Новости

«Информация об оставлении посёлка российскими войсками не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска отбивают атаки ВСУ, интенсивность которых заметно усилилась.

По данным Военной хроники, на протяжении последних трёх дней украинская армия атакует особенно плотно.

«ВСУ зацепились за окраины, идут ожесточённые бои за посёлок. Давление на флангах не ослабевает, поэтому работы ещё много», — говорится в материале.

4 июля Минобороны сообщало, что ВС России за сутки отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении, противник потерял почти 300 военнослужащих.

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