Карчаа: Зеленский обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Запорожской АЭС
- AFP
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Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на Запорожской АЭС штатная.
По его словам, радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара находится в пределах нормы.
Карчаа заявлял, что «Росэнергоатом» находится в постоянном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне подготовки украинскими властями атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).