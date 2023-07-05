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Карчаа: Зеленский обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Запорожской АЭС

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Европейские лидеры ночью провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.
Карчаа: Зеленский обсудил с европейскими лидерами ситуацию на Запорожской АЭС
  • AFP
  • © IAEA

Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на Запорожской АЭС штатная.

По его словам, радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара находится в пределах нормы.

Карчаа заявлял, что «Росэнергоатом» находится в постоянном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне подготовки украинскими властями атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

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