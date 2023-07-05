Минздрав Украины опубликовал памятку на случай взрыва на Запорожской АЭС

Министерство здравоохранения Украины обнародовало памятку о действиях на случай взрыва на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РИА Новости.

«При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации», — говорится в памятке министерства.

В случае поступления сообщения об аварии, людям рекомендуется оставаться в помещениях, или быстрее добираться до них.

Также ведомство составило список вещей, которые необходимо взять с собой на случай проведения эвакуации.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе