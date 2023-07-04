Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказал мнение, что украинский конфликт контрнаступлением Вооружённых сил Украины завершить невозможно.

Об этом политик сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По мнению румынского премьера, конфликт на Украине будет продолжаться долго.

«Наверное, мы могли надеяться, что этот конфликт закончится контрнаступлением. Но, к сожалению, мы знаем, что это невозможно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.