Премьер Румынии Чолаку: конфликт на Украине контрнаступлением ВСУ завершить невозможно
- AP
- © Libkos
Об этом политик сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По мнению румынского премьера, конфликт на Украине будет продолжаться долго.
«Наверное, мы могли надеяться, что этот конфликт закончится контрнаступлением. Но, к сожалению, мы знаем, что это невозможно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.