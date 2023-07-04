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Медведев предложил решить вопрос передачи на нужды СВО конфискованной техники из регионов

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил решить вопрос передачи на нужды специальной военной операции (СВО) техники, которая была конфискована у нарушителей в российских регионах.
Медведев предложил решить вопрос передачи на нужды СВО конфискованной техники из регионов
  • РИА Новости

Его заявление на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками приводит РИА Новости.

Он отметил, что, по имеющейся информации, в различных регионах России находится «довольно много конфиската от браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей». Речь идёт в том числе о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике.

По словам Медведева, данная техника может быть использована в зоне спецоперации.

Зампред Совбеза отметил, что в таких средствах, безусловно, нуждаются вооружённые силы, несмотря на существенный рост темпов поставок вооружений.

Он предложил Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе и Росимуществу совместно с региональными органами власти «в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам».

В начале июня Медведев заявил, что в России за 2023 год выпустили более 600 танков.

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