Медведев предложил решить вопрос передачи на нужды СВО конфискованной техники из регионов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил решить вопрос передачи на нужды специальной военной операции (СВО) техники, которая была конфискована у нарушителей в российских регионах.

Его заявление на совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками приводит РИА Новости.

Он отметил, что, по имеющейся информации, в различных регионах России находится «довольно много конфиската от браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей». Речь идёт в том числе о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике.

По словам Медведева, данная техника может быть использована в зоне спецоперации.

Зампред Совбеза отметил, что в таких средствах, безусловно, нуждаются вооружённые силы, несмотря на существенный рост темпов поставок вооружений.

Он предложил Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе и Росимуществу совместно с региональными органами власти «в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам».

В начале июня Медведев заявил, что в России за 2023 год выпустили более 600 танков.