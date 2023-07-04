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Кулемзин: два мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели двух мирных жителей в результате обстрела города со стороны украинской армии.
Кулемзин: два мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района, по предварительной информации, погибли двое мирных граждан — мужчина и женщина», — написал он в Telegram.

Кулемзин добавил, что ещё одна женщина получила ранения.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 32 раза обстреляли населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 188 снарядов.

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