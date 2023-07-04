Шесть памятников советским солдатам демонтировали на Западной Украине

Шесть памятников советским солдатам демонтировали в западных регионах Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что монументы демонтированы в населённых пунктах Надыбы, Заболотцы, Луговое и Подгорцы Львовской области, а также Колодиевка и Побережье Ивано-Франковской области.

Ещё один подобный памятник планируют демонтировать в Тячевском районе Закарпатской области.

В декабре в Министерстве иностранных дел России сообщили, что памятники, демонтированные на Украине, вновь займут своё законное место, а попытки Киева переписать историю обречены на провал.

В мае памятник советским солдатам был демонтирован в селе Заречье Стрыйского района Львовской области.

Кроме того, власти Львова переименовали улицу писателя Льва Толстого.