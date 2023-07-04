Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Белоруссию в продовольственной безопасности

Короткая ссылка
ШОС может рассчитывать на Белоруссию в сфере продовольственной безопасности, заявил президент республики Александр Лукашенко на саммите организации.
Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Белоруссию в продовольственной безопасности
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

«Государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортёров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и продовольствия», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выступает за скорейшее принятие Белоруссии в ШОС.

Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить