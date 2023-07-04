Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Белоруссию в продовольственной безопасности
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«Государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортёров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и продовольствия», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выступает за скорейшее принятие Белоруссии в ШОС.
Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества.