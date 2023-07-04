Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Белоруссию в продовольственной безопасности

ШОС может рассчитывать на Белоруссию в сфере продовольственной безопасности, заявил президент республики Александр Лукашенко на саммите организации.

«Государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортёров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и продовольствия», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выступает за скорейшее принятие Белоруссии в ШОС.

Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества.