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Военная хроника сообщила о новых ударах дронов по объектам в Полтаве и Сумах

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Военная хроника сообщила о новых ударах беспилотников по военным объектам в Полтаве и Сумах.
Военная хроника сообщила о новых ударах дронов по объектам в Полтаве и Сумах
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что, согласно данным украинских мониторинговых каналов, во время утреннего удара один из дронов, предположительно, попал в здание сумского управления СБУ на ул. Кондратьева.

Согласно предварительной информации, в момент атаки в здании проходило оперативное совещание с участием высокопоставленных офицеров.

«Примечательно также, что воздушная тревога в Сумской области была отменена после первого попадания дрона «Герань-2», после чего на объекты ВСУ и СБУ в городе обрушилась ещё одна волна дронов», — пишет Военная хроника.

Ранее сообщалось, что в Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

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