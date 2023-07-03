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Минобороны: на Донецком направлении успешно отражены девять атак ВСУ

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На Донецком направлении успешно отражены девять атак противника, уничтожено до 260 украинских военнослужащих и техника.
Минобороны: на Донецком направлении успешно отражены девять атак ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что было уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.

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