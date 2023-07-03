Минобороны: на Донецком направлении успешно отражены девять атак ВСУ

На Донецком направлении успешно отражены девять атак противника, уничтожено до 260 украинских военнослужащих и техника.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что было уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.