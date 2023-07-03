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В Молдавии арестовали устроившего стрельбу в аэропорту Кишинёва

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По требованию Генеральной прокуратуры Молдавии гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве двух человек в аэропорту Кишинёва, предварительно арестовали на 30 суток.
В Молдавии арестовали устроившего стрельбу в аэропорту Кишинёва
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры страны.

«Генеральная прокуратура всё ещё продолжает обсуждать и обмениваться информацией с властями Таджикистана для расследования этого дела», — уточняет пресс-служба.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

Позднее сообщалось, что молдавские власти не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана.

Жертвами происшествия в аэропорту стали пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

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