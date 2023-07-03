В Молдавии арестовали устроившего стрельбу в аэропорту Кишинёва

По требованию Генеральной прокуратуры Молдавии гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве двух человек в аэропорту Кишинёва, предварительно арестовали на 30 суток.

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