В Молдавии арестовали устроившего стрельбу в аэропорту Кишинёва
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры страны.
«Генеральная прокуратура всё ещё продолжает обсуждать и обмениваться информацией с властями Таджикистана для расследования этого дела», — уточняет пресс-служба.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
Позднее сообщалось, что молдавские власти не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана.
Жертвами происшествия в аэропорту стали пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.