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Молдавия не будет экстрадировать устроившего стрельбу в аэропорту гражданина Таджикистана

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Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти страны не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который накануне устроил стрельбу в аэропорту Кишинева.
Молдавия не будет экстрадировать устроившего стрельбу в аэропорту гражданина Таджикистана
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, не будут экстрадировать на родину. Его будут судить в Молдавии, где против него возбуждено уголовное дело», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что произошедшая в аэропорту Кишинева стрельба не квалифицируется как теракт и уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве. Гражданину Таджикистана по факту данного преступления грозит пожизненное заключение.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

Позднее пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана заявила, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинёва гражданин Таджикистана скрывался от следствия, так как на родине обвинялся в похищении человека.

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