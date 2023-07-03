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Шойгу: системы ПВО за июнь уничтожили 158 снарядов HIMARS

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Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS», — сообщил он.

Также за июнь было уничтожено 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее склад Вооружённых сил Украины, на котором хранились крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, был уничтожен на авиабазе в Хмельницкой области.

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