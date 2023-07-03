«Укрэнерго»: Украина заявила об импорте электроэнергии из Словакии и Молдавии
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Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В компании отметили, что продолжается ремонт на тепловых и гидроэлектростанциях, некоторых атомных энергоблоках.
«Сегодня с 3:00 до 23:00 осуществляется импорт электроэнергии из Словакии мощностью от 20 до 130 МВт, а также из Молдовы — 1 МВт с 20:00 до 21:00», — говорится в сообщении.
Ранее председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».