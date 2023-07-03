Российские военнослужащие за неделю отразили почти 60 атак ВСУ на Луганском направлении.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В течение минувшей недели Вооружёнными силами России на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Марочко, за неделю ВС России пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп на Луганском участке боёв.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Кременной в Луганской Народной Республике была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины.