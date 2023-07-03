Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Марочко: ВС России за неделю отразили почти 60 атак ВСУ на Луганском направлении

Короткая ссылка
Российские военнослужащие за неделю отразили почти 60 атак ВСУ на Луганском направлении.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В течение минувшей недели Вооружёнными силами России на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Марочко, за неделю ВС России пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп на Луганском участке боёв.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Кременной в Луганской Народной Республике была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить