Военная хроника рассказала об обстановке на Времевском выступе к вечеру воскресенья, 2 июля.

«Вчера и сегодня относительное затишье. После прошлой серии неудачных атак противник перегруппировывается, пытается восстановить почти утерянные подразделения», — говорится в сообщении.

По данным Военной хроники, активность тяжёлой бронетехники украинской армии на данном участке фронта не фиксируется.

Кроме того, ВСУ не используют ротные и батальонные группы.

«Влияет дефицит западной техники и постоянное присутствие в воздухе боевой авиации ВКС. Ездить открыто боятся», — говорится в публикации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа.