Военная хроника рассказала об обстановке на Времевском выступе
- РИА Новости
«Вчера и сегодня относительное затишье. После прошлой серии неудачных атак противник перегруппировывается, пытается восстановить почти утерянные подразделения», — говорится в сообщении.
По данным Военной хроники, активность тяжёлой бронетехники украинской армии на данном участке фронта не фиксируется.
Кроме того, ВСУ не используют ротные и батальонные группы.
«Влияет дефицит западной техники и постоянное присутствие в воздухе боевой авиации ВКС. Ездить открыто боятся», — говорится в публикации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа.