СК России: ВСУ обстреляли Токмак шрапнельными противопехотными боеприпасами
- РИА Новости
«При осмотре прилегающей к зданию дворовой территории зафиксировано наличие поражающих элементов от осколочных снарядов по типу шрапнели», — цитирует РИА Новости представителя.
Он отметил, что ВСУ, по всей видимости, применили боеприпас, который срабатывает на высоте от земли.
Ранее сообщалось, что число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до двух.