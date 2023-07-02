СК России: ВСУ обстреляли Токмак шрапнельными противопехотными боеприпасами

Украинские военные 1 июля обстреляли Токмак Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами, заявил представитель Следственного комитета России.

«При осмотре прилегающей к зданию дворовой территории зафиксировано наличие поражающих элементов от осколочных снарядов по типу шрапнели», — цитирует РИА Новости представителя.

Он отметил, что ВСУ, по всей видимости, применили боеприпас, который срабатывает на высоте от земли.

Ранее сообщалось, что число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до двух.