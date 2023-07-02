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Врач: пострадавшие при обстреле Токмака дети получили ранения лёгкой и средней степени

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Главный врач Токмакской городской больницы Юрий Устименко сообщил, что дети, пострадавшие от обстрела ВСУ, получили проникающие ранения лёгкой и средней степени тяжести.
Врач: пострадавшие при обстреле Токмака дети получили ранения лёгкой и средней степени
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет РИА Новости.

«Дети, которые пострадали, в возрасте от 6 до 13 лет... Ранение у детей лёгкой степени и проникающие ранения мягких тканей голени и таза, и трое детей средней тяжести, включая переломы бедренной кости и ранения грудной клетки», — сказал он.

По словам Устименко, после оказания помощи состояние больных стабилизировано.

Ранее сообщалось, что число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, выросло до двух.

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