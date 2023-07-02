В МИД Молдавии заявили о почти полном отсутствии контактов с Россией на высоком уровне

Контакты между Молдавией и Россией осуществляются только на уровне посольств и министерств, на высоком уровне они почти отсутствуют, заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Владимир Кук.

«Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют», — приводит РИА Новости слова Кука в эфире радиостанции Radio Chișinău.

По его словам, диалог с Россией сильно сосредоточен на том, что происходит на Украине.

Он отметил, что украинский кризис сильно сказался на Молдавии.

Ранее стало известно, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий 26 июня был вызван в МИД России.