В МИД Молдавии заявили о почти полном отсутствии контактов с Россией на высоком уровне
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«Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют», — приводит РИА Новости слова Кука в эфире радиостанции Radio Chișinău.
По его словам, диалог с Россией сильно сосредоточен на том, что происходит на Украине.
Он отметил, что украинский кризис сильно сказался на Молдавии.
Ранее стало известно, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий 26 июня был вызван в МИД России.