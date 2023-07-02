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В МИД Молдавии заявили о почти полном отсутствии контактов с Россией на высоком уровне

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Контакты между Молдавией и Россией осуществляются только на уровне посольств и министерств, на высоком уровне они почти отсутствуют, заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Владимир Кук.
В МИД Молдавии заявили о почти полном отсутствии контактов с Россией на высоком уровне
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют», — приводит РИА Новости слова Кука в эфире радиостанции Radio Chișinău.

По его словам, диалог с Россией сильно сосредоточен на том, что происходит на Украине.

Он отметил, что украинский кризис сильно сказался на Молдавии.

Ранее стало известно, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий 26 июня был вызван в МИД России.

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