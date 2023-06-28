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Захарова назвала оправданной численность сотрудников посольства России в Молдавии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы представителей Кишинёва сократить российское дипломатическое присутствие в стране, заявила, что нынешняя численность сотрудников посольства России в Молдавии является оправданной.
Захарова назвала оправданной численность сотрудников посольства России в Молдавии
  • РИА Новости

Как говорится в её комментарии, опубликованном на сайте МИД, Россия, как любое другое государство, устанавливает численность своих диппредставительств исходя из уровня двустороннего сотрудничества и объёма задач, поэтому тут нужно учитывать обширную связь России и Молдавии с общей историей и культурой, активным сотрудничеством в разных сферах.

«В Молдавии проживают свыше 200 тыс. российских граждан, а молдавская диаспора в России насчитывает около 500 тыс. человек. Российская сторона заинтересована в расширении и укреплении этих связей с дружественным нам молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Исходя из этого, нынешняя численность посольства России в Кишиневе является абсолютно оправданной», — подчеркнула она.

Захарова также подчеркнула, что нынешние молдавские власти, рассуждая о «паритете» числа сотрудников диппредставительств, ни слова не говорят о сокращении числа дипломатов западных стран.

Ранее стало известно, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий 26 июня был вызван в МИД России.

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