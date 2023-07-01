Партию гуманитарной помощи передали сотрудникам российской военной полиции.

Об этом сообщил корреспондент RT DE Иван Полянский.

«Мы сегодня здесь наблюдаем передачу помощи сотрудникам военной полиции. Они не только приближают победу, но и борются с некоторыми элементами, которые её замедляют», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» отправит 15-й гуманитарный конвой в зону боевого соприкосновения в Донбассе.