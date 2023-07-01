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RT: сотрудникам военной полиции передали партию гуманитарной помощи

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Партию гуманитарной помощи передали сотрудникам российской военной полиции.
RT: сотрудникам военной полиции передали партию гуманитарной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщил корреспондент RT DE Иван Полянский.

«Мы сегодня здесь наблюдаем передачу помощи сотрудникам военной полиции. Они не только приближают победу, но и борются с некоторыми элементами, которые её замедляют», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» отправит 15-й гуманитарный конвой в зону боевого соприкосновения в Донбассе.

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