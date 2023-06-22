Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» отправит 15-й гуманитарный конвой в зону боевого соприкосновения в Донбассе.

«Поддержка друг друга, стремление помочь тем, кто в этом нуждается, — наша историческая черта, которая особенно сильно проявляется в непростые времена. Очень важно, что в этом активно участвует молодёжь. Молодые люди не просто приносят какие-то вещи, но и сортируют их, упаковывают, грузят», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Со своей стороны, генеральный директор ассамблеи Александр Даркович отметил, что очень часто сбор гуманитарного конвоя происходит спонтанно, когда главная задача — быстро аккумулировать силы всей команды ассамблеи и тех партнёров, которые готовы оказать помощь.

14-й гуманитарный конвой был собран и отправлен в Донбасс благодаря усилиям ректората и студентов Губкинского университета нефти и газа.