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Ассамблея народов России отправит 15-й гуманитарный конвой в зону боевого соприкосновения в Донбассе

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Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» отправит 15-й гуманитарный конвой в зону боевого соприкосновения в Донбассе.
Ассамблея народов России отправит 15-й гуманитарный конвой в зону боевого соприкосновения в Донбассе
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Поддержка друг друга, стремление помочь тем, кто в этом нуждается, — наша историческая черта, которая особенно сильно проявляется в непростые времена. Очень важно, что в этом активно участвует молодёжь. Молодые люди не просто приносят какие-то вещи, но и сортируют их, упаковывают, грузят», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Со своей стороны, генеральный директор ассамблеи Александр Даркович отметил, что очень часто сбор гуманитарного конвоя происходит спонтанно, когда главная задача — быстро аккумулировать силы всей команды ассамблеи и тех партнёров, которые готовы оказать помощь.

14-й гуманитарный конвой был собран и отправлен в Донбасс благодаря усилиям ректората и студентов Губкинского университета нефти и газа.

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