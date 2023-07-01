Разведчики 85-й бригады ЮВО совершили налёт на украинский опорный пункт у Белогоровки

Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС России совершили налёт на опорный пункт ВСУ у Белогоровки в Донбассе.

Об этом сообщил боец с позывным Демон, принявший участие в данной операции.

«Поступила задача на подавление противника. Мы выполнили её. Заходили по тропам, заняли позиции и по команде начали работать. Они не ждали, а мы зашли тихо в ночи и заняли позиции. Открыли огонь», — сказал Демон.

Ранее источник в командовании группировки войск «Юг» сообщил РИА Новости, что украинские военные предприняли попытку контрнаступления в районе села Берховка Бахмутского района ДНР.