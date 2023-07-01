Один человек погиб при обстреле Токмака в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативных службах.
«В 15:50 мск город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ... Один человек погиб и один ранен», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
По предварительным данным, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS.
Также в результате обстрела повреждения получило пять жилых домов.
Ранее общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ. Два человека получили ранения.