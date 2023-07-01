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Один человек погиб при обстреле Токмака в Запорожской области

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ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области, один человек погиб, ещё один получил ранения.
Один человек погиб при обстреле Токмака в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативных службах.

«В 15:50 мск город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ... Один человек погиб и один ранен», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По предварительным данным, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS.

Также в результате обстрела повреждения получило пять жилых домов.

Ранее общежитие с инвалидами по слуху пострадало в Киевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ. Два человека получили ранения.

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