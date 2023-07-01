Мэр украинского города Красилов Островская: власти превысили полномочия, запрещая УПЦ

Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической УПЦ.

Об этом заявили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

«Мы в какой-то мере переступили свои полномочия — на уровне государства эта церковь (УПЦ. — RT) не запрещена, а мы запретили на территории общины», — передаёт её слова РИА Новости.

Отмечается, что на сессии городского совета вопреки всем нормам закона с религиозными общинами Украинской православной церкви был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры.