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Мэр украинского города Красилов Островская: власти превысили полномочия, запрещая УПЦ

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Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что власти превысили свои полномочия, запретив деятельность канонической УПЦ.
Мэр украинского города Красилов Островская: власти превысили полномочия, запрещая УПЦ
  • Gettyimages.ru
  • © VvoeVale

Об этом заявили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

«Мы в какой-то мере переступили свои полномочия — на уровне государства эта церковь (УПЦ. — RT) не запрещена, а мы запретили на территории общины», — передаёт её слова РИА Новости.

Отмечается, что на сессии городского совета вопреки всем нормам закона с религиозными общинами Украинской православной церкви был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры.

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