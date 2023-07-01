В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий региона
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Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.
«Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и всё, что находят в опустевших домах», — цитирует его ТАСС.
В начале июня командир подразделения батальона «Крым» рассказал, что украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий.