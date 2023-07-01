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Пиротехники МЧС России обезвредили в Донбассе более 4 тысяч снарядов за три месяца

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Представитель ГУМЧС России по Ростовской области заявил, что группа пиротехников ведомства за три месяца работы обезвредила на территории Донецкой и Луганской народных республик более четырёх тысяч взрывоопасных предметов.
Пиротехники МЧС России обезвредили в Донбассе более 4 тысяч снарядов за три месяца
  • РИА Новости

«Более четырёх тысяч взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России в Донбассе за три месяца», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, особенно тщательно пиротехнические отряды чрезвычайного ведомства обследовали жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали.

Ранее телеканал «360» сообщил, что специалисты из Подмосковья помогут восстановить памятник «Бронекатер», который располагается на центральной аллее Приморского парка в Мариуполе.

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