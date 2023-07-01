Пиротехники МЧС России обезвредили в Донбассе более 4 тысяч снарядов за три месяца

Представитель ГУМЧС России по Ростовской области заявил, что группа пиротехников ведомства за три месяца работы обезвредила на территории Донецкой и Луганской народных республик более четырёх тысяч взрывоопасных предметов.

РИА Новости