ВС России уничтожили в Херсонской области украинских боевиков и гаубицу М777
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожена гаубица М777 с боекомплектом в районе населённого пункта Музыковка. Потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в островной зоне уничтожен 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему, а на Каховском направлении — место временной дислокации ВСУ.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.