ВС России уничтожили в Херсонской области украинских боевиков и гаубицу М777

Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили 120-мм миномётный расчёт и гаубицу М777 с боекомплектом на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожена гаубица М777 с боекомплектом в районе населённого пункта Музыковка. Потери: трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в островной зоне уничтожен 120-мм миномётный расчёт и боекомплект к нему, а на Каховском направлении — место временной дислокации ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывшихся под Антоновским мостом.