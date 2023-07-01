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РИА Новости: бойцы «Отважных» спасли командира, раненного во время боя под Кременной

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Военнослужащий Центрального военного округа с позывным Алмаз рассказал, что бойцы группировки ВС России «Отважные» спасли из-под обстрела своего командира, раненного во время боя.

Об этом информирует РИА Новости.

Военнослужащий сообщил, что при продвижении к передовым позициям под Кременной он с группой попал под обстрел из АГС. В результате обстрела осколками гранаты был ранен командир.

«Всё это время противник вёл за нами наблюдение с «птицы» и продолжал обстрел», — сказал Алмаз. 

Отмечается, что военный вместе с сослуживцем оказал раненому первую помощь и запросил эвакуацию.

В итоге российские военные вытащили командира из-под обстрела и спасли его, все остались живы.

Ранее сообщалось, что героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил поразить силы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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